Общество 26.12.2025 в 10:30

Депутаты горсовета Улан-Удэ взяли шефство над сиротами из СНТ «Черемушки»

Народные избранники уже оказали семье финансовую помощь
Текст: Карина Перова
Депутаты горсовета Улан-Удэ взяли шефство над сиротами из СНТ «Черемушки»
Фото: горсовет Улан-Удэ

Депутаты горсовета Улан-Удэ взяли шефство над осиротевшими детьми из СНТ «Черемушки». Напомним, 13 декабря их родители и младший из ребятишек погибли от отравления угарным газом. Электроснабжение в доме отключили из-за неоплаченных счетов. Для обогрева жилища взрослые поставили дизельный генератор, что и стало причиной их смерти.

Сейчас шестеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние, живут с родственниками в микрорайоне ПВЗ. Недавно зампредседателя горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов и депутат Владислав Дармаев навестили семью, обсудили их планы на ближайшее будущее.

Старший из сыновей признался, что младшие братья и сестры пока не осознают ситуацию. Сейчас семья старается постоянно находиться рядом друг с другом и помогать во всем.

«Ситуация, в которой оказались дети, ужасная. Мы посовещались с коллегами, обсудили, можем ли оказать какую-то помощь. В итоге решили взять под патронаж детей, будем оказывать всевозможную помощь. Присоединились депутаты и аппарат горсовета Улан-Удэ. Мы оказали финансовую поддержку, подарили детям подарки и пригласили их на городскую ёлку. В дальнейшем будем сопровождать детей, помогать в разрешении каких-то финансовых и бытовых проблем, по учебе если какие-то вопросы возникнут, тоже поддержим», - поделился Владислав Дармаев.

Ранее «Номер один» сообщал, что по уголовному делу о гибели людей в «Черемушках» задержали начальницу из «Читаэнергосбыта». Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Теги
черемушки горсовет сироты несчастный случай

ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

