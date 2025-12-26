Депутаты горсовета Улан-Удэ взяли шефство над сиротами из СНТ «Черемушки»

Депутаты горсовета Улан-Удэ взяли шефство над осиротевшими детьми из СНТ «Черемушки». Напомним, 13 декабря их родители и младший из ребятишек погибли от отравления угарным газом. Электроснабжение в доме отключили из-за неоплаченных счетов. Для обогрева жилища взрослые поставили дизельный генератор, что и стало причиной их смерти.

Сейчас шестеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние, живут с родственниками в микрорайоне ПВЗ. Недавно зампредседателя горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов и депутат Владислав Дармаев навестили семью, обсудили их планы на ближайшее будущее.

Старший из сыновей признался, что младшие братья и сестры пока не осознают ситуацию. Сейчас семья старается постоянно находиться рядом друг с другом и помогать во всем.

«Ситуация, в которой оказались дети, ужасная. Мы посовещались с коллегами, обсудили, можем ли оказать какую-то помощь. В итоге решили взять под патронаж детей, будем оказывать всевозможную помощь. Присоединились депутаты и аппарат горсовета Улан-Удэ. Мы оказали финансовую поддержку, подарили детям подарки и пригласили их на городскую ёлку. В дальнейшем будем сопровождать детей, помогать в разрешении каких-то финансовых и бытовых проблем, по учебе если какие-то вопросы возникнут, тоже поддержим», - поделился Владислав Дармаев.

Ранее «Номер один» сообщал, что по уголовному делу о гибели людей в «Черемушках» задержали начальницу из «Читаэнергосбыта». Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.