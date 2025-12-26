Общество 26.12.2025 в 10:54

В Улан-Удэ бизнес-коуч погорела на ёлках

Коллеги засудили ее за использование чужого мастер-класса
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бизнес-коуч погорела на ёлках
Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск бизнес-тренеров Ирины Коликовой (Гераниной) и Ольги Гапанович к коучу Александре Шумиловой. Истцы обвинили ответчицу в использовании принадлежащего им мастер-класса «Не сливай – пиши и продавай» в ее обучающем курсе «Как без вложений заработать от 200 000 рублей на ёлках». 

Как пояснили на суде истцы, они являются авторами и правообладателями мастер-класса «Не сливай – пиши и продавай» и на видеоуроки к нему, записанные в июне 2021 года. Доступ к мастер-классу ограничен, его получают только после оплаты. При этом клиентов предупреждают о запрете передачи этих видео третьим лицам.

В конце 2024 года Коликова и Гапанович обнаружили, что бизнес-коуч Шумилова в своем обучающем курсе «Как без вложений заработать от 200000 рублей на ёлках» без разрешения использует их видеоматериал. Данный факт был зафиксирован нотариально заверенными скриншотами, после чего Коликова и Гапанович выкатили Шумиловой претензию. В ней они потребовали прекратить нарушение авторских прав и выплатить компенсацию – по 500 тысяч каждой.

В ответе на претензию Шумилова сообщила, что спорный мастер-класс был включен для ее клиентов бонусом, и после «предъявы» она удалила его из доступа для участников своего курса. Однако вопрос о деньгах коуч проигнорировала.

Тогда авторы «Не сливай» пошли с иском в суд. Там Коликова и Гапанович потребовали взыскать с Шумиловой компенсацию за нарушение авторских прав. Её они оценили уже по миллиону рублей каждая.

Хотя Шумилова всячески возражала против удовлетворения иска, суд прошел не в ее пользу. 

«Исследовав и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о подтверждении факта принадлежности истцам исключительных прав на мастер-класс «Не сливай – пиши и продавай», а также факт использования его ответчиком в своей группе «Уроки Сезонный бизнес 2024» в курсе «Как без вложений заработать от 200 000 рублей на елках». Поскольку доказательств законности использования мастер-класса истцов не предоставлено, суд приходит к выводу, что предъявление истцами требования о взыскании компенсации за нарушение прав на указанное произведение является правомерным», - констатировала Фемида.

Правда, предъявленную истцами сумму компенсации суд посчитал завышенной. При определении ее размеров было принято во внимание сразу несколько факторов.

Так, курс Шумиловой «Заработай на елках» предусматривал три тарифа: 50 000 рублей - «Новогодний старт», 120 000 рублей - «Профессиональный подход» и 170 000 рублей - «ВИП наставничество. Новогодний успех». Суд установил, что его купили минимум 8 человек. Также было учтено, что «действия ответчика по использованию результатов интеллектуальной деятельности истцов являлись умышленными, были направлены на извлечение прибыли».

В итоге суд постановил: взыскать с Шумиловой по 200 тысяч рублей в пользу каждой из истцов. Также ее обязали оплатить госпошлину и судебные издержки. Всего вышло чуть более 427 тысяч рублей.

Данное решение суд вынес 24 декабря. Оно еще не вступило в законную силу и, возможно, будет обжаловано.
суд

