В Бурятии скончался молодой анестезиолог-реаниматолог

На 41-м году жизни вчера не стало анестезиолога-реаниматолога Городской больницы № 4 Улан-Удэ, отца троих детей Николая Маншеева. О скоропостижной кончине коллеги сообщили в больнице.

Мужчина трудился в этом медучреждении с июля 2021 года. В 2008 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». На базе Иркутского государственного института усовершенствования врачей прошел клиническую ординатуру по специальности «Анестезиология-реаниматология» (2008-2010). В 2014 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Трансфузиология» в Алтайском государственном медицинском университете.

«Это неисполнимая утрата для нашего коллектива и всего сообщества анестезиологов- реаниматологов. Николай Борисович был грамотным специалистом и надежным товарищем, трудолюбивым и ответственным, жизнерадостным и внимательным к своим коллегам, друзьям и близким. Он принимал активное участие в жизни больницы, был нашей звездой в соревнованиях по шахматам и футболу», - прокомментировали в больнице.