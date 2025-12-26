Общество 26.12.2025 в 10:57

В Бурятии скончался молодой анестезиолог-реаниматолог

Не стало Николая Маншеева
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии скончался молодой анестезиолог-реаниматолог
Фото: Городская больница № 4

На 41-м году жизни вчера не стало анестезиолога-реаниматолога Городской больницы № 4 Улан-Удэ, отца троих детей Николая Маншеева. О скоропостижной кончине коллеги сообщили в больнице.

Мужчина трудился в этом медучреждении с июля 2021 года. В 2008 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». На базе Иркутского государственного института усовершенствования врачей прошел клиническую ординатуру по специальности «Анестезиология-реаниматология» (2008-2010). В 2014 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Трансфузиология» в Алтайском государственном медицинском университете.

«Это неисполнимая утрата для нашего коллектива и всего сообщества анестезиологов- реаниматологов. Николай Борисович был грамотным специалистом и надежным товарищем, трудолюбивым и ответственным, жизнерадостным и внимательным к своим коллегам, друзьям и близким. Он принимал активное участие в жизни больницы, был нашей звездой в соревнованиях по шахматам и футболу», - прокомментировали в больнице.

Теги
некролог

Все новости

В Бурятии закаменцам придется раскошелиться
26.12.2025 в 11:51
В Бурятии скончался молодой анестезиолог-реаниматолог
26.12.2025 в 10:57
В Улан-Удэ бизнес-коуч погорела на ёлках
26.12.2025 в 10:54
Депутаты горсовета Улан-Удэ взяли шефство над сиротами из СНТ «Черемушки»
26.12.2025 в 10:30
Помощница по дому пенсионерки из Улан-Удэ оказалась мошенницей
26.12.2025 в 10:16
Еще две артистки Бурятии стали народными
26.12.2025 в 10:09
В Улан-Удэ подрядчику перечислили лишних 9 млн рублей
26.12.2025 в 09:31
Сладкий новогодний подарок
26.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 26 декабря 2025 года
26.12.2025 в 06:02
Новый год в Бурятии будет ярким
26.12.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
В Бурятии закаменцам придется раскошелиться
Внутри района подорожает проезд в автобусах
26.12.2025 в 11:51
В Улан-Удэ бизнес-коуч погорела на ёлках
Коллеги засудили ее за использование чужого мастер-класса
26.12.2025 в 10:54
Депутаты горсовета Улан-Удэ взяли шефство над сиротами из СНТ «Черемушки»
Народные избранники уже оказали семье финансовую помощь
26.12.2025 в 10:30
Помощница по дому пенсионерки из Улан-Удэ оказалась мошенницей
Она выудила у старушки свыше 300 тысяч рублей
26.12.2025 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru