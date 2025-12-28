Итоги года: скандалы, которые потрясли Бурятию

2025-й стал для Бурятии годом публичных скандалов, где ломались не только кости, но и репутации. Конфликты, вырвавшиеся из школьных стен и университетских кабинетов на первые полосы, показали проблемы в образовании, миграционной политике и даже в сфере защиты локального бизнеса. В каждом из этих случаев общество искало не столько виновных, сколько ответ на вопрос: как система, призванная защищать, сама порой становится источником проблем?Осенью общество взбудоражили два резонансных события, показавших школу с самой неприглядной стороны.В Посельской школе Иволгинского района драка между 39-летним учителем физики, выпускником Новосибирского госуниверситета, и восьмиклассником закончилась переломом кисти у ученика и сотрясением мозга у педагога. Последующее разбирательство, однако, вылилось не в поиск крайнего, а в публичное примирение. Подросток принес извинения, а общественный совет при Минобразования Бурятии, разобрав ситуацию, встал на сторону педагога. Признано, что «чистый физик» не имел достаточной психолого-педагогической подготовки для работы в современной школе, где он, по словам учителей, подвергался буллингу. Учителю пообещали переподготовку и работу с одаренными детьми, а ученику назначили наставника - участника СВО. На фоне этого уголовное дело о халатности возбуждено не в отношении кого-то из непосредственных участников, а против администрации школы. Этот случай заставил власти создать республиканский родительский комитет и заговорить о модели «значимого взрослого».Гораздо мрачнее оказалась история в Гусиноозерске, где группа девочек-самбисток устроила жестокую травлю сверстницы в школьном туалете. Девятиминутное видео, где девочку унижали и обвиняли в клевете, вызвало возмущение далеко за пределами района. Если в Поселье конфликт пытались замять примирением, то здесь реакция была жестче: полиция составила протоколы на родителей юных агрессорш, а Следственный комитет возбудил дело о халатности уже против учителей, которые должны были присматривать за детьми. Инцидент привлек внимание председателя СКР Александра Бастрыкина, потребовавшего доложить о расследовании лично. Этот случай вновь, как и многие до него, высветил проблему травли и беспомощности системы профилактики.Скандал, который тлел все лето и осень, поставил под удар репутацию одного из ведущих вузов республики. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, получивший в декабре 2024 года право тестировать мигрантов на знание русского языка, истории и основ законодательства, оказался в центре громкого расследования.Еще в июле прокуратура Улан-Удэ совместно с МВД и ФСБ выявила десятки граждан Китая, получивших сертификаты ВСГУТУ, но фактически не знающих русского языка. Однако последующие месяцы показали удивительную беспомощность силовых структур. Полиция заявила, что не вправе проверять лингвистические знания мигрантов, а прокуратура констатировала: закон не предусматривает механизм аннулирования уже выданных сертификатов.Парадокс стал очевиден, когда аналогичные жалобы начали поступать из других регионов - из Иркутска и даже Костромы. Местные полицейские с удивлением фиксировали, что мигранты с «бурятскими» сертификатами не могут связать и двух слов по-русски, и официально запрашивали разъяснения у коллег из Бурятии. В итоге бумаги, легитимность которых вызывает серьезные сомнения, продолжают действовать, а вузу, несмотря на все проверки, так и не предъявлено обвинений.Вступление в силу с 1 марта антиалкогольных ограничений – запрет на продажу спиртного в магазинах на первых этажах жилых домов и сокращение времени продаж - обернулось мини-кризисом для розницы. По оценкам предпринимателей, выручка упала на 20 - 40%. Массово закрылись точки сетей «Бристоль» и «Красное & Белое», уволены продавцы. Власти увидели в этом позитив - снижение доступности алкоголя, но для малого бизнеса, особенно в спальных районах, это стало серьезным ударом, заставившим многих уйти с рынка.Еще более символичный конфликт разгорелся вокруг шоколада «Аюнка» - локального продукта с бурятской девочкой в национальном костюме на упаковке. Производитель - небольшая «Лесная фабрика», специализирующаяся на дикоросах, создавала шоколад почти кустарно, вручную. Продукт, ставший визитной карточкой и даже отправляемый бойцам на СВО, получил претензию от гиганта - московской фабрики «Красный Октябрь», усмотревшего сходство с легендарной «Алёнкой». Несмотря на поддержку местных юристов и бизнес-омбудсмена, которые встали на защиту производителя, компания вынуждена приостановить производство и вывести товар с полок.Главный итог этих историй не в самих конфликтах, а в реакции на них. Школьные драки привели не к кадровым и воспитательным решениям, а к созданию новых бюрократических структур - родительских комитетов. Вузовский скандал с сертификатами уперся в правовой тупик, который так и не преодолен. Бизнес стал заложником как жесткого регулирования, так и агрессивной конкуренции. Остается надеяться, что шум этих скандалов не заглушит главного - необходимости реальных, а не косметических изменений.