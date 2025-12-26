В Бурятии закаменцам придется раскошелиться

В Бурятии продолжают повышать цены на проезд в автобусах, что вполне ожидаемо. На этот раз о новых тарифах предупреждают жителей Закаменского района.

Накануне вступило в силу соответствующее решение районного Совета депутатов. Билеты на внутренние перевозки подорожают с 1 января 2026 года:

по маршруту «Закаменск – Холтосон» проезд составит 60 рублей;

«Закаменск – Дачи – Новостройка Совхоз» – 40 рублей;

«Закаменск – Дутулур» – 65 рублей;

«Закаменск – Ехэ-Цакир» – 90 рублей;

«Закаменск – Цакир» – 120 рублей.

