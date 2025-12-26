Общество 26.12.2025 в 11:51

В Бурятии закаменцам придется раскошелиться

Внутри района подорожает проезд в автобусах
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии продолжают повышать цены на проезд в автобусах, что вполне ожидаемо. На этот раз о новых тарифах предупреждают жителей Закаменского района.

Накануне вступило в силу соответствующее решение районного Совета депутатов. Билеты на внутренние перевозки подорожают с 1 января 2026 года:

  • по маршруту «Закаменск – Холтосон» проезд составит 60 рублей;

  • «Закаменск – Дачи – Новостройка Совхоз» – 40 рублей;

  • «Закаменск – Дутулур» – 65 рублей;

  • «Закаменск – Ехэ-Цакир» – 90 рублей;

  • «Закаменск – Цакир» – 120 рублей.



Ранее «Номер один» сообщал о повышении стоимости проезда до Гусиноозерска, Усть-Баргузина, внутри Заиграевского района и до города.
общественный транспорт повышение цен проезд

