Общество 26.12.2025 в 11:51
В Бурятии закаменцам придется раскошелиться
Внутри района подорожает проезд в автобусах
Текст: Карина Перова
В Бурятии продолжают повышать цены на проезд в автобусах, что вполне ожидаемо. На этот раз о новых тарифах предупреждают жителей Закаменского района.
Накануне вступило в силу соответствующее решение районного Совета депутатов. Билеты на внутренние перевозки подорожают с 1 января 2026 года:
-
по маршруту «Закаменск – Холтосон» проезд составит 60 рублей;
-
«Закаменск – Дачи – Новостройка Совхоз» – 40 рублей;
-
«Закаменск – Дутулур» – 65 рублей;
-
«Закаменск – Ехэ-Цакир» – 90 рублей;
-
«Закаменск – Цакир» – 120 рублей.
Ранее «Номер один» сообщал о повышении стоимости проезда до Гусиноозерска, Усть-Баргузина, внутри Заиграевского района и до города.