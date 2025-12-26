Стало известно, как будет работать почта в Бурятии во время праздников

Стало известно, как будет работать почта в Бурятии во время новогодних выходных. Так, 30 декабря и 6 января все отделения закончат обслуживать клиентов на час раньше.

31 декабря, 1, 2 и 7 января для большинства почтовых офисов региона установлены выходные дни. Исключения составят, например, шесть отделений в Улан-Удэ – они будут оказывать услуги и в эти праздники.

Пенсии и соцвыплаты почтальоны начнут доставлять с 3 января, с учётом графика почтовых отделений.

Актуальный режим работы для каждого отделения региона можно посмотреть на сайте Почты России и в мобильном приложении компании.