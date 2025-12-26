Общество 26.12.2025 в 12:41

Стало известно, как будет работать почта в Бурятии во время праздников

Так, 30 декабря и 6 января все отделения закончат обслуживание на час раньше
Текст: Карина Перова
Стало известно, как будет работать почта в Бурятии во время праздников
Фото: архив «Номер один»

Стало известно, как будет работать почта в Бурятии во время новогодних выходных. Так, 30 декабря и 6 января все отделения закончат обслуживать клиентов на час раньше.

31 декабря, 1, 2 и 7 января для большинства почтовых офисов региона установлены выходные дни. Исключения составят, например, шесть отделений в Улан-Удэ – они будут оказывать услуги и в эти праздники.

Пенсии и соцвыплаты почтальоны начнут доставлять с 3 января, с учётом графика почтовых отделений.

Актуальный режим работы для каждого отделения региона можно посмотреть на сайте Почты России и в мобильном приложении компании.

почта график работы новогодние праздники

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
