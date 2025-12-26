На Гостиных рядах в Улан-Удэ сделают первую платную парковку

Весной 2026 года на Гостиных рядах в Улан-Удэ откроют первую платную парковку. Она появится в рамках эксперимента.

Как сообщили в мэрии города, с 2005 года количество автомобилей в Улан-Удэ выросло в три раза – с 69 тысяч почти до 196 тысяч. Это создаёт проблемы с парковками и затрудняет движение на улицах.

– Место для платной парковки выбрано не случайно – здесь мало жилых домов, однако парковки всегда заняты людьми, работающими в этом месте. Это затрудняет приезд местных жителей и туристов, приезжающих за покупками или услугами, особенно перед праздниками. Благодаря новой парковке большее количество автолюбителей получит возможность оставить свою машину в надежном месте. Мы провели предварительные исследования и подсчеты, основываясь на опыте других регионов, – рассказал и.о. начальника Центра управления дорожным движением города Улан-Удэ Василий Дадуев.

Фото: Елена Кокорина