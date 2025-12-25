Общество 25.12.2025 в 16:58

Путин: В конкурсе «Лидеры России. Команда» будут оценивать умение работать вместе

Жители Бурятии могут принять участие в конкурсе для лидеров, подав командную заявку
Текст: Иван Иванов
Путин: В конкурсе «Лидеры России. Команда» будут оценивать умение работать вместе
Фото: ЛидерыРоссии.рф
Президент России провел заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики. Он подчеркнул, что появление искусственного интеллекта коренным образом меняет ситуацию, в том числе в кадровой сфере. Владимир Путин привёл в пример конкурс «Лидеры России», где в новом сезоне будут внимательно оценивать способности участников совместно работать над общими задачами.

«Не случайно, что в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, скажем так, команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в условиях развития искусственного интеллекта нужно сохранять способность человека к самостоятельному мышлению.

«Нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать, это очень важная задача для системы образования», - отметил глава государства.

Кроме того, поставлена задача оптимизировать структуру занятости за счёт перераспределения трудовых ресурсов из отраслей, где будет сокращаться потребность в кадрах из-за внедрения ИИ. 

Жители Бурятии еще могут успеть принять участие в конкурсе «Лидеры России. Команда», пройдя регистрацию на сайте до 29 декабря. (https://лидерыроссии.рф/) Дистанционный этап пройдет с января по февраль 2026 года. С февраля по март команды пройдут контрольное тестирование. Онлайн-полуфиналы запланированы весной следующего года и очный этап состоится в июне. 

Конкурс «Лидеры России», проводимый с 2017 года, станет одной из ключевых площадок для поиска и формирования управленческих команд нового типа, способных работать в этих меняющихся условиях. 
