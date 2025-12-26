Общество 26.12.2025 в 14:23

Толкнувшего и ударившего сотрудника ГАИ улан-удэнца крупно наказали рублем

Он вступился за знакомую, на которую инспекторы составили ряд протоколов
Текст: Карина Перова
Фото: loon.site

В Октябрьском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор мужчине, который толкнул и ударил сотрудника ГАИ (по ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Все произошло в пятом часу утра 8 ноября на улице Боевая. Пьяный подсудимый ехал со своей знакомой на «Тойоте Авенсис». Машина была без госномеров, поэтому автоледи остановили сотрудники ДПС.

Почти час автоинспекторы составляли на нарушительницу административные протоколы, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ее спутник с действиями полицейского не согласился. Он подошел к патрульному автомобилю, а затем толкнул старшего инспектора и несколько раз сильно ударил того своей головой по лицу. Это расценили как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге его оштрафовали на 220 тысяч рублей – по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по ранее постановленному приговору, отметили в райсуде.

