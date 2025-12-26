В Бурятии ламы провели молебен в больнице

Сегодня утром в Закаменской ЦРБ в Бурятии ламы дугана «Даша Жамбалин» (филиала Санагинского дацана) провели молебен. Он состоялся в главном корпусе стационара.

Такой молебен проходит ежегодно перед празднованием нового года. Ламы и работники больницы молятся о благополучии и здоровье пациентов, своих близких и родственников, которые сейчас находятся вдали от родного дома и выполняют трудные задачи. Для молебна подготовили подношения в виде белой пищи, сладостей, чая.

«Особенно важно, что такой молебен проводят в преддверии новогодних праздников. Чтобы предупредить возможные последствия, экстремальные ситуации, тяжёлые травмы, чтобы год был благополучный, работа была хорошей и плодотворной», - прокомментировали в больнице.