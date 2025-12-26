Общество 26.12.2025 в 16:32

В Бурятии ламы провели молебен в больнице

Обряд состоялся в Закаменской ЦРБ
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии ламы провели молебен в больнице
Фото: пресс-служба Закаменской ЦРБ

Сегодня утром в Закаменской ЦРБ в Бурятии ламы дугана «Даша Жамбалин» (филиала Санагинского дацана) провели молебен. Он состоялся в главном корпусе стационара.

Такой молебен проходит ежегодно перед празднованием нового года. Ламы и работники больницы молятся о благополучии и здоровье пациентов, своих близких и родственников, которые сейчас находятся вдали от родного дома и выполняют трудные задачи. Для молебна подготовили подношения в виде белой пищи, сладостей, чая.

«Особенно важно, что такой молебен проводят в преддверии новогодних праздников. Чтобы предупредить возможные последствия, экстремальные ситуации, тяжёлые травмы, чтобы год был благополучный, работа была хорошей и плодотворной», - прокомментировали в больнице.

Теги
молебен больница буддизм

Все новости

В МВД по Бурятии назвали признаки контрафактного алкоголя
26.12.2025 в 17:39
Сельчанин в Бурятии пойдет под суд за хранение оружия и убийство отца
26.12.2025 в 17:02
Жители Бурятии подпортили физиономию Снегурочке
26.12.2025 в 16:51
В Бурятии ламы провели молебен в больнице
26.12.2025 в 16:32
«Мама, там маньяк, меня хотел убить»
26.12.2025 в 15:52
В Бурятии лавина едва не накрыла группу снегоходчиков
26.12.2025 в 15:35
Толкнувшего и ударившего сотрудника ГАИ улан-удэнца крупно наказали рублем
26.12.2025 в 14:23
На Гостиных рядах в Улан-Удэ сделают первую платную парковку
26.12.2025 в 13:44
Стало известно, как будет работать почта в Бурятии во время праздников
26.12.2025 в 12:41
В Улан-Удэ две легковушки столкнулись под путепроводом на Мокрова
26.12.2025 в 12:11
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
В МВД по Бурятии назвали признаки контрафактного алкоголя
За год правоохранители изъяли более 2 тыс. литров нелегального «горячительного»
26.12.2025 в 17:39
Толкнувшего и ударившего сотрудника ГАИ улан-удэнца крупно наказали рублем
Он вступился за знакомую, на которую инспекторы составили ряд протоколов
26.12.2025 в 14:23
На Гостиных рядах в Улан-Удэ сделают первую платную парковку
Она откроется весной 2026 года
26.12.2025 в 13:44
Стало известно, как будет работать почта в Бурятии во время праздников
Так, 30 декабря и 6 января все отделения закончат обслуживание на час раньше
26.12.2025 в 12:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru