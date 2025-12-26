В МВД по Бурятии назвали признаки контрафактного алкоголя

С начала года полицейские Бурятии изъяли более 2 тыс. литров контрафактного алкоголя. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ провели 114 проверок в сфере розничной и оптовой торговли, а также выявили 596 административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

В итоге правоохранители изъяли 235 литров алкогольной и 2 033 литра спиртосодержащей нелегальной продукции.

В МВД по Бурятии отметили, что контрафактный алкоголь имеет следующие признаки: