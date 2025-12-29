Общество 29.12.2025 в 09:06

На севере Бурятии пять дней боролись с наледью на трассе

Сейчас движение восстановлено
A- A+
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии пять дней боролись с наледью на трассе
Фото: ГБУ «Дороги Бурятии»

В Бурятии полностью восстановили движение на 329-м километре автодороги «Северобайкальск – Таксимо». Проезд для всех видов транспорта обеспечен в штатном режиме. Напомним, ранее трассу сковала наледь.

Последствия в течение пяти дней ликвидировали специалисты ГБУ «Дороги Бурятии». Специалисты провели отсыпку и укрепили проезжую часть скальным грунтом, срезали и убрали ледяные торосы; окончательно отсыпали проезжую часть щебеночно-песчаной смесью для придания ровности.

«В работах были задействованы автогрейдер, 3 самосвала, фронтальный погрузчик, тягач с тралом для перевозки техники и бригада из шести дорожных рабочих. Поскольку сезонное поступление наледных вод в районе данного участка продолжается, дорожные службы перешли в режим постоянного мониторинга», - прокомментировали в учреждении.



Теги
наледь трасса

Все новости

В Бурятии студент вынес из дома семейные драгоценности на 1,6 млн
29.12.2025 в 10:08
В Бурятии «японца» покорежило после столкновения с фурой
29.12.2025 в 09:49
На Терешковой в Улан-Удэ загорелось авто
29.12.2025 в 09:31
Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров электричек ВСЖД
29.12.2025 в 09:26
В Бурятии 50-летний мужчина пострадал из-за печи
29.12.2025 в 09:21
В Улан-Удэ объявили торги на проектирование трех путепроводов
29.12.2025 в 09:19
На севере Бурятии пять дней боролись с наледью на трассе
29.12.2025 в 09:06
Новогодняя елка в подъезде
29.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на понедельник 29 декабря 2025 года
29.12.2025 в 07:01
Тараканы, поддельные медкнижки и кишечная палочка
29.12.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
В Бурятии студент вынес из дома семейные драгоценности на 1,6 млн
Специально для этого он прилетел из другого региона
29.12.2025 в 10:08
Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров электричек ВСЖД
Организация праздничных мероприятий в предновогодний период стала доброй традицией магистрали
29.12.2025 в 09:26
В Улан-Удэ объявили торги на проектирование трех путепроводов
Также разработают проект по реконструкции путепровода на проспекте Автомобилистов
29.12.2025 в 09:19
Новогодняя елка в подъезде
Можно ли ставить?
29.12.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru