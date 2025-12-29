На севере Бурятии пять дней боролись с наледью на трассе

В Бурятии полностью восстановили движение на 329-м километре автодороги «Северобайкальск – Таксимо». Проезд для всех видов транспорта обеспечен в штатном режиме. Напомним, ранее трассу сковала наледь.

Последствия в течение пяти дней ликвидировали специалисты ГБУ «Дороги Бурятии». Специалисты провели отсыпку и укрепили проезжую часть скальным грунтом, срезали и убрали ледяные торосы; окончательно отсыпали проезжую часть щебеночно-песчаной смесью для придания ровности.

«В работах были задействованы автогрейдер, 3 самосвала, фронтальный погрузчик, тягач с тралом для перевозки техники и бригада из шести дорожных рабочих. Поскольку сезонное поступление наледных вод в районе данного участка продолжается, дорожные службы перешли в режим постоянного мониторинга», - прокомментировали в учреждении.