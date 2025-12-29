Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров электричек ВСЖД

В преддверии Нового 2026 года Восточно-Сибирская железная дорога дарит пассажирам праздничное настроение в пути. Новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка – совершили поездки в пригородных электропоездах, курсирующих в Иркутской области и Бурятии, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Встретиться со сказочными гостями и получить от них подарки можно было в составах, отправляющихся из Иркутска, Вихоревки, Нижнеудинска и Улан-Удэ.Праздничное преображение коснулось и вокзальных комплексов ВСЖД. На станциях завершено тематическое оформление фасадов и внутренних помещений, установлены новогодние ели и фотозоны. Для пассажиров подготовлены уникальные инсталляции: композиция «Пять минут до 2026 года» в виде больших часов ждет гостей на вокзалах Иркутск-Пассажирский, Вихоревка, Нижнеудинск, Зима, Таксимо, Тайшет и Усолье-Сибирское. На вокзале Северобайкальска разместились фигурки пингвинов, в Усть-Илимске создана уютная фото-зона с камином, а в Улан-Удэ – яркие сани, запряженные оленем. Сказочные герои также встретят путешественников на станции Мысовая.Восточно-Сибирская железная дорога стремится сделать поездку пассажиров не только комфортной и безопасной, но и запоминающейся. Организация праздничных мероприятий в предновогодний период стала доброй традицией, которая дарит радость и взрослым, и детям, превращая обычную поездку в маленькое новогоднее приключение.