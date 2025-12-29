В Бурятии студент вынес из дома семейные драгоценности на 1,6 млн

В Бурятии студент, находясь под воздействием мошенников вынес из дома драгоценности, вещи, деньги и отдал неизвестным. Именно для этого он прилетел из Дальнего Востока, а его семья в итоге лишилась 1,6 млн рублей.

Как рассказали в полиции республики студенту одного из дальневосточных вузов позвонил мужчина и представился сотрудником силового ведомства.

- Он сообщил, что личный кабинет молодого человека взломан, а от его имени оформлена доверенность для получения кредита и перевода денег за границу. Чтобы «предотвратить преступление», ему заявили о необходимости проверки денег и ценностей, находящихся дома.

Испугавшись услышанного, молодой человек срочно прилетел к родителям, и, по словам близких, всё это время находился в подавленном состоянии. Он почти не выходил из дома и постоянно поддерживал связь с неизвестными, выполняя их указания, - сообщили в полиции.

Уже впоследствии выяснилось, что, действуя по инструкции мошенников, он передал неизвестной женщине наличные деньги, иностранную валюту и большое количество ювелирных изделий, хранившихся дома.

- Общий ущерб превысил 1,6 миллиона рублей.

В настоящее время полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению преступления. Анализируются телефонные номера, изъятые документы и электронные материалы, - добавили в МВД РБ.

