Общество 29.12.2025 в 10:40

Врачи Улан-Удэ выделили топ-5 зимних травм у детей

Среди них – отравление угарным газом и катание на ватрушках
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Детской республиканской клинической больнице Улан-Удэ выделили топ-5 травм, которые получают юные жители во время зимних каникул. Так, зачастую ребята могут пострадать от угарного газа; проглатывания инородных предметов, жидкостей; от фейерверков и ватрушек; получить травмы на катках и горках или в результате ДТП.

Угарный газ

Во время холодов активно используются печи. Бывает, что люди торопятся и слишком рано закрывают заслонку дымохода. В начале года в ДРКБ за три дня обратились 5 детей с тяжелым отравлением угарным газом. Специалисты отметили: угарный газ коварен тем, что он невидим и не имеет запаха. Его воздействие на организм может быть смертельным.

Сережка и магниты

Многие малыши тянут в рот все, что попадается под руку. Ранее в больнице спасли 6-месячного ребенка, проглотившего серёжку. Также хирурги помогли подростку, который проглотил 24 магнитных шарика. Кроме того, врачам приходилось вытаскивать батарейки, монеты и промывать организм маленьких пациентов от средств для прочистки труб.

«Инородные тела нередко вызывают ожоги и требуют оперативного вмешательства, а в некоторых случаях могут представлять прямую угрозу жизни ребенка. Особенно опасны батарейки и химические вещества», - подчеркнули врачи.

Травмы от ватрушек

В первые дни 2025 года в приемное отделение ДРКБ обратились 145 детей, 38 из которых – с травмами различной степени тяжести. Медики экстренно прооперировали ребенка, который получил тяжелую травму при катании на ватрушке, ударившись об столб. А у 7-летнего пациента был перелом бедренной кости со смещением после катания на тюбинге на необорудованном склоне.

«Еще об опасностях ватрушек: взрослые цепляют ватрушки (тюбинги), санки к машинам и так катают детей. Дети получают различные травмы, различной степени тяжести. Это безответственное и опасное поведение подвергает детей огромному риску, и его необходимо пресекать», - прокомментировали в ДРКБ.

