На котельных Улан-Удэ будут искать пьяных кочегаров

Столица Бурятии серьезно готовится к длительным новогодним нерабочим (для большинства граждан) дням. Среди намеченных муниципалами мероприятий - объезд объектов жизнеобеспечения. Чиновники будут мониторить параметры коммунальных услуг, соблюдение персоналом трудовой дисциплины, запасы угля и другие важные аспекты.Уже прошел инструктаж. Будущим участникам объезда разъяснили, что делать, если их не будут пускать на какой-то коммунально- энергетический объект.Как отмечают в Комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, перед праздничным периодом на всех предприятиях энергетики и ЖКХ созданы полагающиеся запасы ресурсов для работы. На всех предприятиях будет организовано дежурство ответственных лиц. «Бурятэнерго», кстати, поставит на дежурство усиленные ремонтные группы. Учитывая положение в электроэнергетике на территории города, надо быть готовыми к электронеприятностям. «ЭкоАльянс» планирует работать по графику или даже усилит вывоз мусора из микрорайонов в первые дни 2026 года.Под эгидой комитета городского хозяйства мэрии ежедневно в дни праздника в режиме видеосвязи будет работать оперативный штаб. Пока ожидается, что погода в январе в столице Бурятии будет не очень морозной.Напоминаем, что в городе вводится режим тишины по земляным работам. Он будет действовать с 31 декабря по 11 января. Однако для земляных работ в зоне КРТ в центре Улан-Удэ сделали небольшое послабление. После усиленной работы 29-30 декабря, строителям разрешили возобновить там работы по земле с 5 января.