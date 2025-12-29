Общество 29.12.2025 в 12:30
Семью в Бурятии поздравили с рождением седьмого ребенка
Торжественная выписка из роддома прошла 28 декабря
Текст: Елена Кокорина
В семье Дагбаевых из Бурятии родился седьмой ребенок. В воскресенье, 28 декабря, в Республиканском перинатальном центре состоялась торжественная выписка мамы и новорожденной девочки.
Для родителей Владимира и Светланы она стала седьмым ребёнком, а дома малышку с нетерпением ждут два старших брата и четыре сестры.
- От всей души поздравляем семью Дагбаевых с этим светлым событием. Пусть в доме всегда царят любовь, тепло, здоровье и детский смех, а малышка растёт счастливой и окружённой заботой, - написали в группе перинатального центра.
Фото: РПЦ
Тегимногодетные