Улицы Улан-Удэ «пропесочили» гораздо сильнее, чем год назад

В случае надобности на дороги бросают всю коммунальную технику и работают ночами
Текст: Петр Санжиев
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сильные снегопады, которые отмечались в Улан-Удэ в этом сезоне, привели к усиленному расходу на подсыпку ранее заготовленного песка. 

«В ноябре выпало примерно в три раза больше снега, чем за весь период прошлого года. Мы сейчас по песку высыпали, наверное, уже половину того объема, который мы высыпали за весь прошлый год. Объем работы увеличился, - рассказал председатель Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Дмитрий Федоров. 

За длинные выходные дни власти планируют нарастить вывоз снега с улиц. 

«Там, где мы сейчас с магистральных улиц снег отбросили после последнего снегопада, будет прибирать» - сообщил председатель комитета. 

Сейчас в городе есть 21 пескоразбрасывающая машина. В случае необходимости на улицы направят работать все 5 грейдеров и другую технику. 

Дмитрий Федоров заверил горожан, что при возникновении различных сложных ситуаций, ответственные лица собираются для решения вопросов вне зависимости от времени суток, а о происходящем всех широко информируют. 

По магистральным дорогам работают комплексно - уборка, грейдирование, вывоз и еще тракторы-щетки. За ночь так могут убрать до 3,5 км дорог. 

Муниципалитет призывает граждан из многоквартирных домов при возникновении коммунальных проблем прежде всего обращаться в управляющую компанию. Кроме того, есть контактные телефоны различных компаний. У "Россетей" по электроснабжению есть не единый тел. 8-800-220-0-220, по водоснабжению 44-00-00, по уличному освещению 43-26-44, по благоустройству, подсыпке дорог тел. 38-08-38. Единая дежурно-диспетчерская служба 21-36-65. 
