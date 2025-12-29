Жители Бурятии смогут рвануть на Ольхон. Авиакомпании «Аврора» и «СиЛА» открыли продажу билетов на рейс «Улан-Удэ – Хужир» до февраля.

Это направление субсидируется из федерального бюджета. Рейсы будут выполняться с 15 января по 3 февраля 2026 года ежедневно, за исключением периода с 26 по 29 января.

«Информация об открытии продажи на последующий период будет дана дополнительно», - отметили в Минтрансе Бурятии.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», в контакт-центре по бесплатному телефону 8-800-250-49-88, а также в агентствах авиакомпании.