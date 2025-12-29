«Тайный Санта» — не тайная макака

В предновогодней суете среди россиян набирает популярность игра «Тайный Санта» — традиция анонимного обмена подарками в коллективах, семьях и кругах друзей. Однако у этой, казалось бы, безобидной забавы появился неожиданный критик. Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил участников игры с обезьянами и назвал саму традицию «злокачественным новообразованием». Что по этому поводу думают наши горожане, расскажет «Номер один».

По мнению парламентария, игра особенно популярна среди недавно переехавших в большие города людей, которые «тупо копируют западные нарративы». «Играя и используя термин «Тайный Санта». Ты становишься нетайной макакой», — заявил Милонов. Он призвал граждан отказаться от чуждой, по его словам, традиции и вместо этого писать письма Деду Морозу, как это принято в его семье.

Редакция «Номер один» провела анонимный опрос среди жителей Бурятии, о том, что вы думаете про популярную традицию обмена подарками, которую называют «Тайный Санта». По итогу, 38 % опрошенных считают затею с подарками очередной западной «фигней», что у нас есть свои традиции. 32% респондентов ответили, что это бессмысленная трата денег, считая традицию не интересной и бесполезной. Лишь 30 % участвовавших в опросе про «Тайного Санту» ответили, что им нравится.

Жительница Улан-Удэ Софья поделилась историей происхождения традиции, которая ей понравилась.

- Как-то я увидела статью о том, как появился Тайный Санта. В далеких 60-х годах в Америке одному мужчине было очень туго. Он зашел он в кафе, где официантка протянула ему горячую чашку кофе со словами, что его уже оплатили. Он был тронут и, когда разбогател, стал каждый год раздавать по 100 долларов незнакомым. Это история меня вдохновила. Я считаю, что у нас и так много всего запрещают. Ведь это стало популярно именно потому, что это позволяет создать сюрприз, праздник. Не только ждать подарок, но и быть дарителем - рассказывает горожанка.

А вот, представитель сильного пола Алексей считает, что традиция с анонимными подарками чуждое для российского менталитета.

- Это больше подходит для школьников и студентов. Это же несерьезно. Какие-то листочки тянуть или в приложениях регистрироваться. Пустая трата времени и бесполезные подарки, которые просто пылятся на полке, - отвечает мужчина.

А вот, мама двух детей Оксана активно участвует в традиции.

- Традиция «Тайного Санты» мне очень нравится. Я считаю, что это не просто повод для подарка, а целая игра, которая создает в коллективе ощущение праздника, азарта и единства. В этом году я потратила около 5000 рублей на подарки для друзей своих детей. Потому что в каждом кружке играют в Санту. Для меня главное - не сумма, а внимание и творческий подход, - подчеркивает она.

Пока политики спорят о культурной аутентичности, россияне продолжают создавать собственные новогодние традиции, смешивая советское прошлое с современными глобал-тенденциями. «Тайный Санта», несмотря на критику, остается для многих символом не потребительства, а именно того внимания и тепла, которых так часто не хватает в повседневной жизни. Секрет новогодних обычаев, вероятно, заключается в их способности меняться, сохраняя при этом свою суть: стремление приносить радость, даже если это делается втайне или по воле случая.