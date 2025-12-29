Улан-удэнцев два часа будут возить бесплатно

Проезд в муниципальных автобусах и трамваях в Улан-Удэ с 23:00 31 декабря до 01:00 1 января будет бесплатным. В целом работа транспорта заканчивается в 1 час ночи 1 января, отметили в профильном комитете. Также стало известно расписание.

В новогоднюю ночь:

14 автобусов «ПАЗ» будут ездить по девяти маршрутам: № 1 (115 мкрн), № 2 (Бурвод, Мясокомбинат), № 3 (Восточный), № 10 (Аэропорт), № 16 «Квартал» (Забайкальский), № 17 (ст. Дивизионная, Комушка), № 37 (Верхняя Березовка), № 95 (Энергетик), № 135 (Звездный с заездом в Сосновый Бор);

на каждом трамвайном маршруте № 1, 2, 4, 7, 8 – по одному вагону.

Во время январских каникул транспорт будет курсировать по графикам выходного дня.

Автобусы с 1 по 11 января:

маршруты №№ 1, 2, 3, 3А, 4А, 10, 11, 12, 16, 16К, 17, 19А, 21А, 24, 25, 26, 27, 27 Первое поле, 28, 31, 31К, 33А, 37, 46А, 51, 59, 70, 71, 82, 92, 95, 95А, 100 – по воскресному (выходному) графику;

№№ 134, 135 – по субботнему графику.

Трамваи:

с 1 по 8 и 11 января – по воскресному графику;

9 и 10 января – по субботнему графику.

Движение автобусов и трамваев можно отследить в мобильном приложениях «Умный транспорт», 2ГИС и на интернет-портале its03.ru. Информацию о работе общественного транспорта можно узнать по телефонам: МУП «Городские маршруты» – 44-72-10; МУП «Управление трамвая» – 43-41-23; «Горячая линия» – 45-45-53.