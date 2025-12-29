Общество 29.12.2025 в 14:42
«Сначала я плакал, а потом вышел на смену»
Честная история сибиряка, который лишился руки и работает дворником
Текст: КП-Новосибирск
Роман Сафаров вот уже почти четверть века каждое утро выходит на территорию студенческого городка НГТУ, подметает дорожки, сгребает снег, справляется с лопатой. У мужчины нет руки, но он не сдаётся, и своим примером помогает не отчаиваться другим. Как сибиряк учился заново работать и почему остался в профессии, он рассказал КП-Новосибирск.
Роман Сафаров родился в Новосибирской области, в Чановском районе. В Новосибирск переехал еще в 2001 году, потому что в деревне не было работы. Здесь началась его взрослая жизнь: керамический завод, мукомольный цех, охрана. Потом устроился дворником: в общежитии, где работал, поселился и жить.
Беда случилась в 2006 году, когда Роман провожал на вокзал жену. Они шли возле железнодорожных путей в деревне.
— Зацепило меня, даже не понял как, — рассказал КП-Новосибирск Роман. — Очнулся уже без руки.
Он честно признается: когда очнулся после травмы, не знал, как жить.
— Сначала жена плакала, и я тоже...
Дальше были месяцы в больницах:
— Меня возили туда-сюда, пытались подобрать протезы. Они у меня сейчас лежат без дела, я ими не пользуюсь.
Год после травмы сибиряк учился заново жить с одной рукой.
— Мне хорошо помог тесть: приехал, взял на себя заботу о семье, о детях, о быте. У меня тогда было двое маленьких детей — по четыре–пять лет, — рассказывает Роман.
Потом Роман полгода отработал в охране в Академгородке, брат помог устроиться. Потом снова стал дворником.
— Я же официально и не увольнялся. Когда руку потерял, вместо меня то тесть выходил, то еще кто-то помогал. А я как числился дворником, так и остался, — говорит Роман.
Люди, которые видят сибиряка за тяжелой работой, не проходят мимо.
— Раньше часто подходили часто, говорили: «Рома, чем помочь?». Сейчас, конечно, реже, — отмечает мужчина. — Но жизнь всему учит. Ничего, справляемся.
