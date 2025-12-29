В Бурятии открыли Татауровскую ледовую переправу

В Прибайкальском районе Бурятии открыли ледовую переправу через реку Селенгу на региональной автодороге Татаурово – Острог. Работы по ее обустройству проверили специалисты Бурятрегионавтодора.

Подрядчик расчистил полосу для движения и установил необходимые дорожные знаки. Допустимая грузоподъемность полной массы транспортных средств составляет 5 тонн.

Ледовая переправа работает круглосуточно.