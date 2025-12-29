Общество 29.12.2025 в 15:15
В Бурятии открыли Татауровскую ледовую переправу
Она работает круглосуточно
Текст: Карина Перова
В Прибайкальском районе Бурятии открыли ледовую переправу через реку Селенгу на региональной автодороге Татаурово – Острог. Работы по ее обустройству проверили специалисты Бурятрегионавтодора.
Подрядчик расчистил полосу для движения и установил необходимые дорожные знаки. Допустимая грузоподъемность полной массы транспортных средств составляет 5 тонн.
Ледовая переправа работает круглосуточно.