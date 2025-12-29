Общество 29.12.2025 в 15:36

В Улан-Удэ накрыли двух кладменов из Московской области

Они распространяли метадон и героин
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии

Двое жителей Московской области в составе организованной преступной группы распространяли метадон и героин в Октябрьском районе Улан-Удэ. Кладмены, 31-летние женщина и мужчина, действовали под эгидой интернет-магазина, занимающегося розничной продажей наркотиков в одном из мессенджеров.

Причем они не только участвовали в незаконном обороте «дури», но и сами ее употребляли. Злоумышленников задержали оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ. Полицейские изъяли 0,23 грамма метадона.

При себе у членов ОПГ было более 30 мелких свертков с запрещенным веществом. В тайниках правоохранители обнаружили 9 закладок, а по месту жительства преступников – более 200 закладок. По данному факту завели уголовное дело (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

«Ранее судимым за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и имущественные преступления обвиняемым избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается», - отметили в МВД по Бурятии.

