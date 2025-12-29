Общество 29.12.2025 в 16:39

Улан-удэнец получит срок за поездку к маме

В гости к ней он отправился на угнанной машине
Текст: Елена Кокорина
Нестерпимое желание навестить свою мать сподвигло 37-летнего жителя Улан-Удэ на угон машины. Повидавшись с мамой, он совершил несколько ДТП, и в итоге бросил машину на дороге, так как она сломалась.

В полицию поступило заявление от 48-летней местной жительницы, сообщившей об исчезновении ее автомобиля.

- По словам потерпевшей, она приехала в гости к подруге и осталась на ночь. Утром, выйдя на улицу, обнаружила, что ее машина пропала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался 37-летний горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон авто, - рассказали в полиции республики.
Позже выяснилось, что, прогуливаясь в районе дома, где находился автомобиль, мужчина заметил иномарку с приоткрытой крышкой багажника. Воспользовавшись этим, а также тем, что ключи зажигания остались в замке, он без труда проник в салон. Мотивом для угона послужило желание навестить мать, проживающую в другой части города.

Посетив свою мать, угонщик продолжил свои покатушки, совершив несколько незначительных ДТП. На окраине города автомобиль сломался, поэтому он бросил его и вернулся домой.

Автомобиль был обнаружен полицией и возвращен законной владелице.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ

