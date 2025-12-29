Мэрия Улан-Удэ готовится устранять новые ЖКХ-аварии, даже не устранив старые

Представители улан-удэнской мэрии накануне череды новогодних выходных дней января-2026 рассказывают, как муниципалитет готовится к потенциальным авариям в сфере энергетики, ЖКХ. Готовится, вроде бы, нормально.

Смущает одно. Муниципалитет готовится к новым «битвам», не выиграв прежние.

Наиболее показательный пример – ситуация на магистральной улице Терешковой, где муниципалитет не может организовать ликвидацию энергетиками сильных протечек в коммунальных люках. Эта улица – одна из важнейших в городе и клубы пара видны тысячам людей в проезжающем транспорте, пешеходам. Вроде бы, парит отопление, хотя кто его знает, что творится там в глубине.

На улице есть сразу три парящих люка – невдалеке от ост. Техникум строительства, напротив супермаркета «Абсолют» и примерно напротив сквера с памятником «Черный тюльпан».

«Номер один» весной 2024 г. поднимал вопрос этих парящих люков, этой печальной картины с энергоэффективностью и энергосбережением.

«Собственником тепловых камер является город Улан-Удэ, но объекты переданы по договору аренды ПАО «ТГК-14», - поясняли тогда в комитете городского хозяйства мэрии города Улан-Удэ.

Тогда чиновники заверяли, что вопросы по парящим «терешковским» люкам решат.

«Согласно утвержденному графику, с представителями администрации района и ПАО «ТГК-14» в январе 2024 года производилась плановая проверка тепловых камер, в результате чего выявлены замечания и направлены предписания для их устранения. На основании выявленных замечаний ПАО «ТГК-14» составляет календарный график производства работ по устранению замечаний», - говорил и. о. заместителя председателя комитета городского хозяйства Иван Рыбальченко.

Ситуацию, вроде бы, урегулировали. Однако мы опять видим клубы пара в указанных местах на улице Терешковой.

Особенно выразительно массовые утечки гигакалорий тепла выглядят в морозные улан-удэнские вечера, ночи. Полагаем, что все затраты энергетиков на производство гигакалории тепла, уходящих сегодня в окружающее пространство, потом будут включаться в тариф для потребителей на очередной отопительный сезон.

Так что, думаем, улан-удэнцам надо быть готовыми к солидному росту ЖКХ-расценок.

Наказан ли кто-то за бурные утечки тепла из люков, которые все наблюдают? Сомневаемся. Если бы кого-то наказали, то виновник постарался бы оперативно ликвидировать протечки.

Может быть, муниципальные чиновники так увлеклись подготовкой к возможным январским ЖКХ-сбоям и рассказами о том, что ими сделано в этом направлении, что махнули рукой на имеющиеся сбои?

Когда муниципалитет и «ТГК-14» соберутся и обсудят возмутительное положение сказать сложно. Ведь впереди радостная встреча Нового года, потом праздничные выходные, в том числе, будет праздноваться Рождество. Будет ли время собрать, обсудить? Думаем, соберутся ближе к середине января. А потом еще надо будет время на ликвидацию «терешковских» протечек.

Одним словом, в небо Улан-Удэ уйдет еще масса гигакалорий тепла, на производство которых ушло немало угля, а также времени и труда рядовых рабочих «ТГК-14».

С наступающим!