Пожарный из Бурятии погиб на СВО

Командир отделения 2-го Кабанского отряда ГПС РБ Вадим Кожевников погиб на спецоперации, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Это случилось еще в октябре 2025 года.Как рассказали в агентстве, работать в пожарной охране Вадим Кожевников начал в 2011 году, придя на службу обычным пожарным.«Благодаря своему упорству, высокому профессионализму и беззаветной преданности делу Вадим дошел до должности командира отделения. За годы службы он зарекомендовал себя как хороший специалист, участвовал в тушении пожаров, спасал жизни и имущество граждан, внося неоценимый вклад в обеспечение безопасности жителей Кабанского района», - отметили в агентстве.В 2024 году Вадим Кожевников заключил контракт и отправился в зону СВО. 4 октября 2025 года он погиб.«Коллеги вспоминают его как человека исключительных качеств. Он всегда был готов прийти на помощь, отличался добротой, отзывчивостью и дружелюбием», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, выразив глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима Кожевникова.