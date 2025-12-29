Общество 29.12.2025 в 17:50
Пожарный из Бурятии погиб на СВО
Вадим Кожевников служил в пожарной охране с 2011 года
Текст: Андрей Константинов
Командир отделения 2-го Кабанского отряда ГПС РБ Вадим Кожевников погиб на спецоперации, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Это случилось еще в октябре 2025 года.
Как рассказали в агентстве, работать в пожарной охране Вадим Кожевников начал в 2011 году, придя на службу обычным пожарным.
«Благодаря своему упорству, высокому профессионализму и беззаветной преданности делу Вадим дошел до должности командира отделения. За годы службы он зарекомендовал себя как хороший специалист, участвовал в тушении пожаров, спасал жизни и имущество граждан, внося неоценимый вклад в обеспечение безопасности жителей Кабанского района», - отметили в агентстве.
В 2024 году Вадим Кожевников заключил контракт и отправился в зону СВО. 4 октября 2025 года он погиб.
«Коллеги вспоминают его как человека исключительных качеств. Он всегда был готов прийти на помощь, отличался добротой, отзывчивостью и дружелюбием», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, выразив глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима Кожевникова.
Как рассказали в агентстве, работать в пожарной охране Вадим Кожевников начал в 2011 году, придя на службу обычным пожарным.
«Благодаря своему упорству, высокому профессионализму и беззаветной преданности делу Вадим дошел до должности командира отделения. За годы службы он зарекомендовал себя как хороший специалист, участвовал в тушении пожаров, спасал жизни и имущество граждан, внося неоценимый вклад в обеспечение безопасности жителей Кабанского района», - отметили в агентстве.
В 2024 году Вадим Кожевников заключил контракт и отправился в зону СВО. 4 октября 2025 года он погиб.
«Коллеги вспоминают его как человека исключительных качеств. Он всегда был готов прийти на помощь, отличался добротой, отзывчивостью и дружелюбием», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, выразив глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима Кожевникова.
Тегиспецоперация пожарные