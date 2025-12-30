«Стиральная доска»: в спортшколе в Бурятии жалуются на состояние лыж и ботинок

В Селенгинской ДЮСШ Кабанского района Бурятии просят помочь с инвентарем. Почти 200 человек занимаются лыжными гонками, однако ботинки и лыжи не обновлялись годами: не работают замки, и перед соревнованиями их приходится обматывать скотчем. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта.

«Стиральная доска – на таких лыжах далеко не уедешь», - прокомментировала местная жительница Анфиса Воронина. К слову, женщина жаловалась на плохое состояние инвентаря на «Прямую линию» с президентом. В спортшколе учатся двое детей, дочь подает большие надежды.

Эта ДЮСШ считается одной из сильных по лыжным гонкам. В январе в Селенгинске состоится первенство республики (6+), а победители будут представлять Бурятию в финальном этапе всероссийского проекта «На лыжи» (6+).

Предварительно, группу начальной подготовки должен обеспечивать экипировкой район, а вот спортсмены высшего спортивного мастерства, вероятнее всего, снабжаются минспорта региона. В 2022 году спортшколе удалось приобрести тренажер «Калина», а в этом году районный спорткомитет закупил лыжные палки для групп начальной подготовки.

«Народный фронт направил запрос в минспорта Бурятии. Узнаем нормативы комплектования спортивным оборудованием и инвентарем спортивных школ, порядке его получения и выдачи учащимся, с учетом групп начальной подготовки и спортивного мастерства. Считаем важным в приоритетном порядке поддерживать талантливых и перспективных спортсменов-сборников, обеспечивая их необходимым инвентарем за счет государственных средств!», - прокомментировали в ОНФ по РБ.