Хоровод мошенников прошелся по сбережениям девушки из Бурятии

Хоровод мошенников накануне буквально закружил жительницу Иволгинского района Бурятии выудив у нее 370 тысяч рублей. Аферисты представлялись сотрудниками различных ведомств, запугивали уголовной ответственностью, убеждали, что на её имя оформлены кредиты, и, в конце концов, девушка потеряла связь с реальностью.

Начался спектакль со звонка курьера. Под предлогом доставки он попросил продиктовать код из SMS-сообщения.

- После этого девушке начали поступать сообщения о взломе личного кабинета на Госуслугах. Испугавшись, она сама связалась с «службой поддержки» по указанному номеру. В ходе дальнейшего общения мошенники представлялись сотрудниками самых различных ведомств. Ее запугивали уголовной ответственностью и утверждали, что на её имя оформлены кредиты. Под психологическим давлением потерпевшую убедили провести «декларирование» накоплений, - рассказали в полиции республики.

Следуя указаниям мошенников, девушка взяла хранившиеся дома 370 тысяч рублей и перевела их через банкоматы в Улан-Удэ. Сразу после этого связь с «кураторами» прервалась, переписка была удалена, и она осознала, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавили в МВД.

Фото: loon.site