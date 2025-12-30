Общество 30.12.2025 в 10:27

Хоровод мошенников прошелся по сбережениям девушки из Бурятии

Перед Новым годом она осталась без денег
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Хоровод мошенников прошелся по сбережениям девушки из Бурятии

Хоровод мошенников накануне буквально закружил жительницу Иволгинского района Бурятии выудив у нее 370 тысяч рублей. Аферисты представлялись сотрудниками различных ведомств, запугивали уголовной ответственностью, убеждали, что на её имя оформлены кредиты, и, в конце концов, девушка потеряла связь с реальностью.

Начался спектакль со звонка курьера. Под предлогом доставки он попросил продиктовать код из SMS-сообщения.

- После этого девушке начали поступать сообщения о взломе личного кабинета на Госуслугах. Испугавшись, она сама связалась с «службой поддержки» по указанному номеру. В ходе дальнейшего общения мошенники представлялись сотрудниками самых различных ведомств. Ее запугивали уголовной ответственностью и утверждали, что на её имя оформлены кредиты. Под психологическим давлением потерпевшую убедили провести «декларирование» накоплений, - рассказали в полиции республики.

Следуя указаниям мошенников, девушка взяла хранившиеся дома 370 тысяч рублей и перевела их через банкоматы в Улан-Удэ. Сразу после этого связь с «кураторами» прервалась, переписка была удалена, и она осознала, что стала жертвой мошенников.
По данному факту возбуждено уголовное дело, добавили в МВД.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

Хоровод мошенников прошелся по сбережениям девушки из Бурятии
30.12.2025 в 10:27
«Стиральная доска»: в спортшколе в Бурятии жалуются на состояние лыж и ботинок
30.12.2025 в 10:26
В Улан-Удэ засбоил «Умный транспорт»
30.12.2025 в 09:46
Уроженец Бурятии с дочкой покорили передачу Андрея Малахова
30.12.2025 в 09:35
Алименты и доходы
30.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 30 декабря 2025 года
30.12.2025 в 07:01
Политические итоги года в Бурятии
30.12.2025 в 06:00
Пожарный из Бурятии погиб на СВО
29.12.2025 в 17:50
Удар в лицо фельдшеру обошелся жителю Улан-Удэ в 300 тысяч рублей
29.12.2025 в 17:39
Медсестра из Улан-Удэ больше двух лет помогала военным в ДНР
29.12.2025 в 17:34
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
«Стиральная доска»: в спортшколе в Бурятии жалуются на состояние лыж и ботинок
В хорошем инвентаре нуждается Селенгинская ДЮСШ
30.12.2025 в 10:26
В Улан-Удэ засбоил «Умный транспорт»
Люди не видят, когда приедут маршрутки и трамваи
30.12.2025 в 09:46
Уроженец Бурятии с дочкой покорили передачу Андрея Малахова
Дуэт исполнил песню «А река течет»
30.12.2025 в 09:35
Алименты и доходы
Разберемся, с каких доходов отчисляются алименты
30.12.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru