Общество 30.12.2025 в 10:51

В Улан-Удэ гаишники не бросили в беде поскользнувшуюся женщину

Сотрудники ДПС доставили пострадавшую в больницу
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ гаишники не бросили в беде поскользнувшуюся женщину
Фото: МВД по Бурятии

В Улан-Удэ сотрудники ГАИ – старший лейтенант полиции Чингис Гомбоев и лейтенант полиции Владимир Осоров – помогли женщине, которая по пути на работу поскользнулась на остановке и получила травму.

Пострадавшей срочно потребовалась медицинская помощь. На выручку пришли находившиеся неподалеку автоинспекторы. Они пересадили горожанку в служебную машину и, включив специальные сигналы, доставили ее в медучреждение. Один из ДПС-ников сопроводил пострадавшую до регистратуры и передал медикам, после чего экипаж продолжил несение службы.

Сейчас женщина находится на больничном и идет на поправку.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС города Улан-Удэ за отзывчивость и неравнодушие. Увидев меня в шоковом состоянии, они оперативно доставили меня в больницу и бережно передали медикам. Спасибо, что не остались в стороне и помогли в трудную минуту», - поблагодарила улан-удэнка.

Теги
помощь ГАИ спасение

Все новости

«Мама умирала от рака, а ей лечили защемление»
30.12.2025 в 11:50
В Улан-Удэ гаишники не бросили в беде поскользнувшуюся женщину
30.12.2025 в 10:51
Парень, избивший советника мэра Улан-Удэ, ушел на СВО
30.12.2025 в 10:36
Хоровод мошенников прошелся по сбережениям девушки из Бурятии
30.12.2025 в 10:27
«Стиральная доска»: в спортшколе в Бурятии жалуются на состояние лыж и ботинок
30.12.2025 в 10:26
В Улан-Удэ засбоил «Умный транспорт»
30.12.2025 в 09:46
Уроженец Бурятии с дочкой покорили передачу Андрея Малахова
30.12.2025 в 09:35
Алименты и доходы
30.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 30 декабря 2025 года
30.12.2025 в 07:01
Политические итоги года в Бурятии
30.12.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
«Мама умирала от рака, а ей лечили защемление»
Сибирячка обвинила врачей в смерти матери
30.12.2025 в 11:50
Хоровод мошенников прошелся по сбережениям девушки из Бурятии
Перед Новым годом она осталась без денег
30.12.2025 в 10:27
«Стиральная доска»: в спортшколе в Бурятии жалуются на состояние лыж и ботинок
В хорошем инвентаре нуждается Селенгинская ДЮСШ
30.12.2025 в 10:26
В Улан-Удэ засбоил «Умный транспорт»
Люди не видят, когда приедут маршрутки и трамваи
30.12.2025 в 09:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru