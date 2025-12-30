В Улан-Удэ гаишники не бросили в беде поскользнувшуюся женщину

В Улан-Удэ сотрудники ГАИ – старший лейтенант полиции Чингис Гомбоев и лейтенант полиции Владимир Осоров – помогли женщине, которая по пути на работу поскользнулась на остановке и получила травму.

Пострадавшей срочно потребовалась медицинская помощь. На выручку пришли находившиеся неподалеку автоинспекторы. Они пересадили горожанку в служебную машину и, включив специальные сигналы, доставили ее в медучреждение. Один из ДПС-ников сопроводил пострадавшую до регистратуры и передал медикам, после чего экипаж продолжил несение службы.

Сейчас женщина находится на больничном и идет на поправку.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС города Улан-Удэ за отзывчивость и неравнодушие. Увидев меня в шоковом состоянии, они оперативно доставили меня в больницу и бережно передали медикам. Спасибо, что не остались в стороне и помогли в трудную минуту», - поблагодарила улан-удэнка.