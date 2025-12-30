Общество 30.12.2025 в 11:50
«Мама умирала от рака, а ей лечили защемление»
Сибирячка обвинила врачей в смерти матери
Текст: КП-Новосибирск
67-летняя Людмила Воржева из Новосибирска никогда не жаловалась на здоровье – работала на фабрике мороженого, делала гимнастику, ходила на лыжах. Но в декабре прошлого года женщине резко стало плохо – заболела поясница, стала неметь левая нога и область таза. Женщина, со слов ее дочери, обратилась в поликлинику, врач-терапевт назначила анализы.
- У мамы был сильно повышен холестерин, гемоглобин, мочевая кислота. Врач-терапевт сказал, что боли могут быть от «защемления в пояснице», назначил массажи, физио и ЛФК. Мама пила обезболивающие, использовала выписанные мази, но ничего не помогало, - рассказала КП-Новосибирск Елена Захаренок, дочь пенсионерки.
Людмила, несмотря на боли, продолжала работать, а в январе прошла медкомиссию и получила направление на рентген. Снимки показали признаки деформирующего остеоартроза в пояснице.
- Боли у мамы усиливались, и таблетки уже не помогали. В марте у нее отказала левая нога, она едва могла вставать. Мы забили тревогу, были на приемах у хирурга и ортопеда в поликлинике, но они только подтвердили диагноз терапевта. Но мы добились направлений на МРТ и КТ: на тех снимках были видны затемнения, но врачи почему-то не придали этому значения. Через две недели мы сделали маме биопсию крестцового отдела позвоночника, врачи сказали – опухоль есть, но она доброкачественная. В поликлинике врачи собрали консилиум и заключили, что никакой онкологии не обнаружено, - говорит Елена.
В апреле Людмила уже не могла ходить – отказали обе ноги.
- А в мае у мамы отказал мочевой пузырь, мы поехали в больницу, но нам отказали в госпитализации. Катетер мы поставили за свой счет, через 4 дня его нужно было менять, у мамы из мочевого пузыря шла кровь. Мы снова обратились в нашу поликлинику, врач отказался, сказал: «Интернет вам в помощь. Меняйте сами», - возмущается Елена. – 22 мая маму разбил инсульт.
4 июня пожилая сибирячка умерла.
- Вскрытие подтвердило наши опасения – у мамы была злокачественная опухоль в крестцово-поясничном отделе, - говорит Елена. – Я обивала все пороги, оплачивала обследования, каждый день звонила терапевту. Врачи поликлиники даже не смогли найти очаг опухоли, откуда все пошло. Мама умирала от рака, а они лечили защемление.
Эксперты страховой компании по ОМС провели проверку по факту смерти и нашли ошибки в действиях медиков.
- Страховая компания нашла нарушения при большинстве приемов врача, перечислено много дефектов: неправильное оформление медицинской документации, ошибки при сборе анамнеза, неполные осмотры и недостаточная диагностика. Врач не направил пациентку на необходимые обследования и к профильным специалистам, - сообщил Максим Колесников, медицинский юрист.
С его помощью Елена подала иск в суд на поликлинику:
- Уже полгода мы ждем результатов судмедэкспертизы, которая должна установить точную причину смерти. Иск поддержала прокуратура Кировского района, СК проводит проверки. Мы надеемся на справедливое решение суда, - рассказала Елена Захаренок.
- У мамы был сильно повышен холестерин, гемоглобин, мочевая кислота. Врач-терапевт сказал, что боли могут быть от «защемления в пояснице», назначил массажи, физио и ЛФК. Мама пила обезболивающие, использовала выписанные мази, но ничего не помогало, - рассказала КП-Новосибирск Елена Захаренок, дочь пенсионерки.
Людмила, несмотря на боли, продолжала работать, а в январе прошла медкомиссию и получила направление на рентген. Снимки показали признаки деформирующего остеоартроза в пояснице.
- Боли у мамы усиливались, и таблетки уже не помогали. В марте у нее отказала левая нога, она едва могла вставать. Мы забили тревогу, были на приемах у хирурга и ортопеда в поликлинике, но они только подтвердили диагноз терапевта. Но мы добились направлений на МРТ и КТ: на тех снимках были видны затемнения, но врачи почему-то не придали этому значения. Через две недели мы сделали маме биопсию крестцового отдела позвоночника, врачи сказали – опухоль есть, но она доброкачественная. В поликлинике врачи собрали консилиум и заключили, что никакой онкологии не обнаружено, - говорит Елена.
В апреле Людмила уже не могла ходить – отказали обе ноги.
- А в мае у мамы отказал мочевой пузырь, мы поехали в больницу, но нам отказали в госпитализации. Катетер мы поставили за свой счет, через 4 дня его нужно было менять, у мамы из мочевого пузыря шла кровь. Мы снова обратились в нашу поликлинику, врач отказался, сказал: «Интернет вам в помощь. Меняйте сами», - возмущается Елена. – 22 мая маму разбил инсульт.
4 июня пожилая сибирячка умерла.
- Вскрытие подтвердило наши опасения – у мамы была злокачественная опухоль в крестцово-поясничном отделе, - говорит Елена. – Я обивала все пороги, оплачивала обследования, каждый день звонила терапевту. Врачи поликлиники даже не смогли найти очаг опухоли, откуда все пошло. Мама умирала от рака, а они лечили защемление.
Эксперты страховой компании по ОМС провели проверку по факту смерти и нашли ошибки в действиях медиков.
- Страховая компания нашла нарушения при большинстве приемов врача, перечислено много дефектов: неправильное оформление медицинской документации, ошибки при сборе анамнеза, неполные осмотры и недостаточная диагностика. Врач не направил пациентку на необходимые обследования и к профильным специалистам, - сообщил Максим Колесников, медицинский юрист.
С его помощью Елена подала иск в суд на поликлинику:
- Уже полгода мы ждем результатов судмедэкспертизы, которая должна установить точную причину смерти. Иск поддержала прокуратура Кировского района, СК проводит проверки. Мы надеемся на справедливое решение суда, - рассказала Елена Захаренок.