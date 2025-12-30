Общество 30.12.2025 в 12:31

Улан-удэнке влепили 360 тысяч штрафа за попытку дачи взятки гаишникам

Женщину «сдала» полицейским ее мать
Текст: Карина Перова
Улан-удэнке влепили 360 тысяч штрафа за попытку дачи взятки гаишникам
Фото: loon.site

В Железнодорожном райсуде Улан-Удэ вынесли приговор женщине за пьяную езду и попытку дачи взятки гаишникам.

Горожанку не раз ловили в таком состоянии. Будучи подвергнутой административному наказанию, она снова села за руль пьяная, при этом взяв с собой двоих малолетних детей. Ее мать сообщила об этом в полицию.

Нарушительницу вскоре задержали сотрудники ГАИ. Автоледи начала предлагать им взятку в значительном размере, просила не задерживать ее машину и не помещать ее на штрафстоянку. Полицейские все эти действия пресекли. Улан-удэнка предстала перед судом.

«Суд признал ее виновной и окончательно назначил наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей с рассрочкой выплаты штрафа равными частями на 36 месяцев по 10 тыс. руб., с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года», - отметили в райсуде.

