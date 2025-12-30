Минэкономики Бурятии обеспечили плитой «мамочек»

Коллектив Министерства экономики Бурятии подарил новую плиту для кухни волонтеров, готовящих пищу бойцам СВО в Москве.

Прежние мощности уже не справлялись, и эта помощь пришлась женщинам как нельзя кстати.

«Понимая, насколько важна возможность готовить вкусную и свежую еду для бойцов, проходящих лечение в московских госпиталях, наши коллеги приобрели в помощь нашим «мамочкам» новую, современную кухонную плиту», - отметили в полпредстве Бурятии в Москве.