Жителей Улан-Удэ приглашают на открытие главной ёлки

Дед Мороз приглашает горожан на открытие главной ёлки Улан-Удэ. Сегодня, 30 декабря, площадь Советов станет местом волшебного новогоднего праздника, сообщили в мэрии города.

- С 16 часов в ледяном городке начнут работать анимационные площадки с играми, конкурсами и призами для детей и взрослых. В 16:50 на сцену выйдет оркестр Дедов Морозов, исполняя завораживающие новогодние мелодии, а в 17 ч. стартует большая праздничная программа с участием солистов Центра культуры и досуга, ансамбля «Энжелс», театров танца «Созвездие», «Угол зрения» и «Забава», - рассказали в мэрии.

Завершится вечер зажигательной композицией «С Новым годом».

Возрастное ограничение 0+

