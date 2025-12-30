В Бурятии запатентовали пресс-форму для производства винтов БПЛА

В Бурятии преподаватели и студент ВСГУТУ получили патент на пресс-форму для изготовления двухлопастного воздушного винта из композитов для беспилотных летательных аппаратов. Проект выполнен в рамках участия вуза в программе «Приоритет-2030».

Завкафедрой «Самолёто- и вертолётостроение» Цыбик Цыдыпов, студент машиностроительного факультета Гомбо Цыремпилов и завкафедрой «Инженерная и компьютерная графика» Тумэн Аюшеев разработали программное обеспечение, позволяющее создавать 3D-модели воздушных винтов различных размеров. А также создали технологию изготовления винтов из композиционных материалов, методы расчёта укладки углеткани и анализа пропитки вкладышей-оправок. Новая пресс-форма обеспечивает точную фиксацию элементов и равномерное давление на заготовку за счёт силиконовых заполнителей, а также позволяет быстро собирать и разбирать форму после формования.

«Технология позволит изготавливать воздушные винты для БПЛА полностью из российских материалов. Запатентованная пресс-форма поможет запустить более стабильное и доступное серийное производство воздушных винтов для беспилотников в Бурятии с использованием доступных материалов и технологий», - пояснил преподаватель Цыбик Цыдыпов.

В рамках исследований авторы изготовили 12 опытных образцов винтов. Винт из углеткани с вкладышем из бальзы оказался самым легким по массе и недорогим. А вариант с вкладышем из осины можно использовать в учебных и тренировочных целях.