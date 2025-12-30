Общество 30.12.2025 в 17:14
В заказнике Бурятии животным скормили «лошадь»
Зверям подготовили овес в виде символа 2026 года
Текст: Карина Перова
В Улюнском заказнике в Баргузинском районе Бурятии диким животным необычно преподнесли угощение. Видео опубликовали в БУ «Бурприрода».
Госинспекторы Александр Комаков и Никита Шадрин оформили овес в стиле символа 2026 года – лошади.
В учреждении отметили, что в заказнике обитают лось, изюбрь, косуля, кабарга, рысь, росомаха и др.
Тегиулюнский заказник природа