В заказнике Бурятии животным скормили «лошадь»

В Улюнском заказнике в Баргузинском районе Бурятии диким животным необычно преподнесли угощение. Видео опубликовали в БУ «Бурприрода».

Госинспекторы Александр Комаков и Никита Шадрин оформили овес в стиле символа 2026 года – лошади.

В учреждении отметили, что в заказнике обитают лось, изюбрь, косуля, кабарга, рысь, росомаха и др.