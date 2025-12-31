Общество 31.12.2025 в 10:33

В Улан-Удэ конкуренты перегородили вход в магазин «Все для праздника»

«Разборки» в стиле 90-х возвращаются
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ конкуренты перегородили вход в магазин «Все для праздника»

Нечестные методы конкуренции всё активнее проявляются в Улан-Удэ. 30 декабря на улице Строителей, 17, грузовая фура, принадлежащая улан-удэнскому бизнесмену, перегородила вход в расположенный там же павильон «Все для праздника». На все попытки убрать мешающий торговле транспорт никакой реакции не последовало.

Как сообщила пострадавшая владелица павильона, «нам перекрыли дорогу, по которой покупатели шли к нам за покупками, и все наши обращения и жалобы с просьбой убрать грузовую фуру ни к чему не привели». По её словам, фуру поставила конкурентка, которая арендовала соседний земельный участок возле ТЦ «Абсолют» и расположила там временный павильон по продаже пиротехники, посчитав, что магазин «Все для праздника» создаёт ей конкуренцию.

«Но вместо того, чтобы установить адекватные цены на фейерверки, она решила, что можно использовать методы 90-х, создавая неконкурентные условия. Она попросила своего мужа, занимающегося грузоперевозками, и тот бросил свой огромный грузовой фургон напротив нашего магазина, перекрывая весь покупательский трафик», — пожаловалась «Номер один» предприниматель.

Дозвониться до владельца фуры не удалось, он якобы уехал из города. Добавим, что, по данным «Номер один», именно этот владелец фуры причастен к аналогичной недавней операции на улице Шумяцкого, 3, где данный гражданин также бросил свою фуру, перегородив вид для трёх предприятий, одно из которых также занимается пиротехникой. При этом руководству павильона «Праздник детям» пришлось даже перевезти павильон ближе к ТЦ «Абсолют», чтобы грузовая фура не мешала покупательскому трафику. Но стационарные объекты не передвинуть, и они несут убытки.

Так, пострадавшее руководство кондитерской «Май пай» уже обратилось с заявлением в отдел внутренних дел по Октябрьскому району Улан-Удэ с просьбой убрать фуру, которая перегораживает им вид и блокирует покупательский трафик. Думается, власти отреагируют на нечестные методы конкуренции, которые создают проблемы для малого бизнеса и мешают работе организаций.

ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

