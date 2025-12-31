Общество 31.12.2025 в 11:17

Когда можно рыбу, а когда – только сухоядение

У православных продолжается Рождественский пост
Текст: Служба информации "Номер один"
«Номер один»

Идет Рождественский пост, который начался 28 ноября 2025 года и продлится до 6 января 2026 года.

Напомним, пост длится 40 дней и включает три этапа с разными правилами и запретами:

С 28 ноября по 19 декабря. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешается рыба, по понедельникам – горячая пища без масла. По средам и пятницам – сухоядение.

С 20 декабря по 1 января. Нельзя есть рыбу и морепродукты по вторникам, четвергам и выходным, разрешена лишь горячая пища с маслом. Сухоядение сохраняется по средам и пятницам.

Со 2 по 6 января. Самые строгие дни поста. Рыба полностью исключена, в субботу и воскресенье разрешена только горячая пища без масла.

