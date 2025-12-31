Стать волшебником проще, чем кажется

Знакомая нашим читателям спасительница животных столкнулась этой зимой с нежданной бедой: пенсионерка осталась без главного документа – паспорта.



«Буквально недавно в мой дом постучались с просьбой о помощи, вернее, запищали у порога, прося укрыться от холода. Я подобрала двух котят, оставленных кем-то посреди улицы на морозе, – делится одинокая пожилая женщина. – Их нужно было чем-нибудь накормить, и я отправилась в магазин. Однако по дороге к нему потеряла свой кошелек и паспорт».

Как мы уже писали ранее, вся пенсия у нее уходит на содержание большого хозяйства: 25 кошек и 7 собак. Животные привиты, стерилизованы, ухожены. «Она следит за всеми ними лучше, чем многие за одним питомцем», – отмечали волонтеры. Корма, лекарства и многое другое требуются постоянно. Но к этой непрекращающейся нужде теперь добавилась новая проблема – восстановление документа.

«Это хлопоты и расходы, которые мне, выживающей с животными от пенсии до пенсии, просто не потянуть, – признается Татьяна. – Очень надеюсь на добрых людей».

Поэтому, если кто-то из наших читателей вдруг захочет хотя бы на миг стать волшебником и пожертвовать любую сумму, то сделать это можно по телефону +7 (950) 381-23-92 напрямую бабушке Тане.

Давайте не дадим замерзнуть ни новым котятам, ни человеческому сердцу, которое их пригрело, чтобы она могла и дальше дарить шанс на жизнь тем, кому больше помочь, увы, некому.



