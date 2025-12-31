В Бурятии стражи порядка поздравили детей с Новым годом

В преддверии Нового года сотрудники отдела полиции по Тункинскому району присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Их главной миссией стало поздравить детей из семей, находящихся в социально опасном положении, и подарить им праздничное настроение.

Стражи порядка лично посетили подопечные семьи, чтобы вручить детям долгожданные новогодние подарки. Для ребят этот визит стал настоящим праздником, наполненным вниманием, заботой и верой в волшебство, которое приносят не только сказочные герои.

Однако акция носила не только праздничный, но и профилактический характер. В ходе встреч полицейские провели беседы с родителями и законными представителями несовершеннолетних. Основными темами стали повышение правовой грамотности, важность укрепления семейных ценностей, а также предупреждение правонарушений среди подростков.