В новогоднюю ночь будет курсировать бесплатный транспорт

В Улан-Удэ с 23:00 до 01:00 можно будет проехать бесплатно.Без оплаты будут работать: один вагон на каждом трамвайном маршруте (№1, 2, 4, 7, 8) и 14 автобусов «ПАЗ» на девяти маршрутах по городу.В последующие январские праздничные дни городской общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Актуальное расписание рекомендуется уточнять на официальных ресурсах перевозчиков.