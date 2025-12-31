Общество 31.12.2025 в 15:26

В новогоднюю ночь будет курсировать бесплатный транспорт

Улан-удэнцы смогут доехать куда нужно, не потратив ни рубля
Текст: Макар Захаров
«Номер один»
В Улан-Удэ с 23:00 до 01:00 можно будет проехать бесплатно.
 
Без оплаты будут работать: один вагон на каждом трамвайном маршруте (№1, 2, 4, 7, 8) и 14 автобусов «ПАЗ» на девяти маршрутах по городу.

В последующие январские праздничные дни городской общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Актуальное расписание рекомендуется уточнять на официальных ресурсах перевозчиков.
В новогоднюю ночь будет курсировать бесплатный транспорт
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

