Общество 01.01.2026 в 08:05

Как изменится жизнь жителей Бурятии с 1 января

Подборка изменений
Текст: Номер один
Как изменится жизнь жителей Бурятии с 1 января
Фото: Номер один

С 1 января 2026 года в России вступят в силу изменения, которые повлияют на доходы, социальные выплаты и отдельные аспекты государственной политики. От повышения минимальной зарплаты до круглогодичного призыва.

Повышение минимальной зарплаты
МРОТ будет увеличен до 27 093 рублей. Это красивая цифра, особенно на бумаге. Насколько она будет соответствовать реальной покупательной способности, покажет статистика.

Напомним, что в Бурятии минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет варьироваться от 40 639 до 59 604 рублей в зависимости от конкретного района. Для Улан-Удэ и ряда других районов, включая Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский, МРОТ установлен на уровне 40 639 рублей. В Баргузинском, Курумканском и Окинском округах МРОТ составит 48 767 рублей. Для Северобайкальска, Баунтовского, Муйского и Северо-Байкальского районов МРОТ будет установлен в размере 59 604 рублей. Также стоит отметить, что с учетом районного коэффициента и процентных надбавок минимальный размер оплаты труда в Бурятии колеблется от 33 660 до 49 368 рублей.

Круглогодичный призыв
Военная реформа предполагает переход к системе призыва на срочную службу в любое время года. Официально это делается для повышения стабильности и боеготовности армии. Фактически же привычные «призывные сезоны» будут упразднены.

Индексация пенсий
Страховые пенсии будут увеличены на 7,6%. Это должно помочь поддержать доходы пенсионеров, хотя многое будет зависеть от реальной ситуации.

Зачет ухода за ребенком в стаж
Период ухода за ребенком до полутора лет будет официально включен в страховой стаж родителя. Эта мера давно назревала и ожидалась.

Налоговый возврат для семей
Семьям с низким доходом обещают возврат части НДФЛ за предыдущий налоговый период. Как всегда, детали будут иметь решающее значение.

Дополнительное финансирование для регионов
Регионы получат дополнительные средства на лечение пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Однако многое будет зависеть от того, как эти деньги дойдут до конкретных больниц и людей.

Эти изменения затронут самые разные аспекты жизни россиян — от зарплат до системы призыва. Как именно они повлияют на повседневную жизнь, станет ясно не сразу, а со временем, по мере того, как люди будут сталкиваться с этими нововведениями в повседневной жизни.

Теги
изменения

Паспорт РФ станет информативнее
Появятся новые отметки с 2026 года
01.01.2026 в 08:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 1 января 2026 года
Расклад по знакам зодиака
01.01.2026 в 01:42
В новогоднюю ночь будет курсировать бесплатный транспорт
Улан-удэнцы смогут доехать куда нужно, не потратив ни рубля
31.12.2025 в 15:26
В Бурятии стражи порядка поздравили детей с Новым годом
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» подарки получили ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
31.12.2025 в 15:16
