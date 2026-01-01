Банки блокируют крупные снятия наличных в банкоматах

Российские банки усилили контроль за операциями с наличными. Как выяснило РИА Новости, при попытке снять крупную сумму через банкомат операция может быть заблокирована. После блокировки клиенту поступает звонок от банка для подтверждения намерений, и только через пять минут после этого снятие становится возможным. Эта новая практика вызвала волну откликов. Некоторые жителей Бурятии тоже столкнулись с неожиданными трудностями.

- На прошлой неделе срочно нужны были деньги для закупки товара, пытался снять 300 тысяч в центре города. Банкомат проглотил карту, а через минуту позвонил робот. Я подтвердил, что это я, но пришлось ждать у аппарата еще пять минут, как будто нарочно. В бизнесе время – деньги, а тут такие «защиты». Понимаю безопасность, но реализуйте ее так, чтобы не подставлять людей в моменты, когда счет идет на минуты, - рассказал предприниматель Сергей из Улан-Удэ

По мнению жителей Бурятии, дополнительная проверка вполне логична.

- Но раздражает отсутствие предупреждения. Никаких смс-информирований о новых правилах не приходило. Считаю, банки обязаны заранее и четко сообщать о таких изменениях в обслуживании, а не заставлять клиентов сталкиваться с этим внезапно. У меня-то сработало, но что, если человек в роуминге и не может принять звонок, - делится улан-удэнский IT-специалист Дмитрий.

По словам финансового аналитика, новые меры связаны с усилением борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Однако, как показывают комментарии, их внедрение требует большей информированности клиентов и гибкости, особенно для жителей регионов, где доступ к банковским отделениям может быть ограничен.

Практика показывает, что, несмотря на благие цели – защиту средств клиентов, – новый алгоритм вызывает немало вопросов о своем удобстве и эффективности. Банкам, вероятно, предстоит дорабатывать систему, учитывая обратную связь от пользователей.