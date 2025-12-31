Общество 01.01.2026 в 01:42

Гороскоп для жителей Бурятии на 1 января 2026 года

Расклад по знакам зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 1 января 2026 года

Овен

Энергия бьет ключом, но направьте ее не на прорыв, а на завершение старых дел. Разберите папку на компьютере, верните долг, отправьте письмо, которое откладывали. Это освободит пространство для будущих побед. Вечером позвольте себе активный отдых — танцы или зимнюю прогулку.

 

Телец

1 января — день чувственных удовольствий и общения с близкими. Утро подойдет для спокойного отдыха от новогодних торжеств. Если вы легли сразу после полуночи, то расслабьтесь про запас вместе со всеми остальными, войдите в их положение. Финансовые вопросы лучше отложить — важнее эмоциональный баланс.

 

Близнецы

Информационный поток будет мощным — поздравительные сообщения, новости, идеи. Ваша задача не утонуть в нем. Выделите час утром, чтобы ответить на самые важные сообщения, а затем переключитесь на живое общение. Неожиданный разговор может подсказать интересное решение для старой проблемы.

 

Рак

1 января - день для тихого старта. Вместо громких целей сфокусируйтесь на ощущении внутреннего комфорта. Приложите инициативу в общении с семьей и друзьями, предлагая свежие идеи. Общения будет достаточно: поездки и впечатления, встречи и перспективные знакомства, этот день запомнится как хорошее и энергичное начало года.

 

Лев

Вы в центре внимания, даже если сами об этом не просили. День отлично подходит для приятных сюрпризов самому себе: новая книга, минутка перед зеркалом с любимым парфюмом. Эти мелочи подзарядят вас уверенностью.

 

Дева

Прагматичный подход к первому дню года — ваша сильная сторона. Составьте чек-лист дел на день, и вы будете спокойны. Но добавьте в план один необязательный, но приятный ритуал — например, прогулку по знакомому с детства месту. Деловое общение стоит разбавить неформальным, дружеским. Особенно удачно пройдут встречи со старыми приятелями.

 

Весы

День гармонии и красивых жестов. Поздравьте не только близких, но и старого знакомого, с которым давно не общались - ваш поступок оценят. Вечер будет идеален для созерцания: посмотрите на огни города или звездное небо. Эстетика — ваш источник сил.

 

Скорпион

Время для символического «обнуления». Мысленно отпустите одну обиду или досадную ошибку прошлого года. Ритуал может быть простым: напишите ее на бумаге и сожгите. Эмоциональная разгрузка даст мощный импульс для новых начинаний. Первый день месяца будет крайне благоприятным. Новые начинания, интересные знакомства, неожиданные выигрыши. Не отмахивайтесь от любых идей, связанных с работой или личным бизнесом.


Стрелец

Оптимизм на высоте и им стоит делиться! Планируйте путешествия, курсы, большие цели — горизонты широки. Но не забудьте про «точку старта»: позвоните старшему родственнику или наставнику. Начните день с малого, постепенно двигаясь вперед. Вы встретитесь с критикой и рискуете совершить неоправданные траты. Однако не стоит преувеличивать масштаб трудностей. Все разрешимо, окружающие могут заблуждаться без всякого злого умысла, а расходы восполнимы. Зато романтическое свидание пройдет на ура.

 

Козерог

Первый день года — не просто праздник, а стратегическая точка. Уделите полчаса утром, чтобы сформулировать главный карьерный или личный приоритет года. Запишите его. Затем посвятите день простому отдыху. Баланс между «здесь и сейчас» — ваш ключ к успеху. Многие Козероги столкнутся с необходимостью действовать без промедления, ведь потребуется решать важные практические вопросы. Это грозит сильной усталостью, если не делегировать и не дозировать задачи.

 

Водолей

День для общения с друзьями и единомышленниками. Первая половина дня потонет в волнах однообразных домашних дел. Не позволяйте им занять все время, стоит уделить внимание себе, своему здоровью и красоте. Вечером могут нагрянуть гости на все готовое, но с подарками и сюрпризами, так что не спешите нервничать.

 

Рыбы

Проведите день в своем ритме — возможно, он будет отличаться от общего праздничного шума. Ваше творчество и воображение будут обострены. Пообщайтесь с близким человеком, поделитесь планами и мечтами. Малые шаги сегодня станут большими достижениями позже.

Фото: freepik

 

Теги
гороскоп

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 1 января 2026 года
01.01.2026 в 01:42
Жители дач и поселков остались без света и тепла
31.12.2025 в 20:34
В новогоднюю ночь будет курсировать бесплатный транспорт
31.12.2025 в 15:26
В Бурятии стражи порядка поздравили детей с Новым годом
31.12.2025 в 15:16
В Улан-Удэ изменилась структура преступлений
31.12.2025 в 15:05
Стать волшебником проще, чем кажется
31.12.2025 в 12:43
Когда можно рыбу, а когда – только сухоядение
31.12.2025 в 11:17
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравил жителей столицы Бурятии с Новым годом
31.12.2025 в 10:47
В Улан-Удэ конкуренты перегородили вход в магазин «Все для праздника»
31.12.2025 в 10:33
Гороскоп для жителей Бурятии на 31 декабря 2025 года
31.12.2025 в 10:02
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

Читайте также
В новогоднюю ночь будет курсировать бесплатный транспорт
Улан-удэнцы смогут доехать куда нужно, не потратив ни рубля
31.12.2025 в 15:26
В Бурятии стражи порядка поздравили детей с Новым годом
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» подарки получили ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
31.12.2025 в 15:16
В Улан-Удэ изменилась структура преступлений
Кибермошенничество идет на спад, а классические схемы растут
31.12.2025 в 15:05
Стать волшебником проще, чем кажется
Бабушка Таня просит помощи с документами, надеясь на настоящее новогоднее чудо
31.12.2025 в 12:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru