Жителя Бурятии пять раз судили за пьяную езду

Жителя поселка Таксимо Муйского района Бурятии пять раз судили за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Он оказывался на скамье подсудимых, начиная с 2018 года.

Недавно рецидивисту вынесли пятый приговор (по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). На момент рассмотрения уголовного дела он отбывал наказание по третьему приговору в колонии общего режима.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения вновь назначенного наказания, окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет 6 месяцев», - отметили в райсуде.