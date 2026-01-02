В Бурятии поздравили с новым годом 99-летнего ветерана

В Бурятии активисты Центра социальной помощи «Аэлита» поздравили с новым годом 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Набокина Клавдия Ефремовна живет одна. Гости вручили долгожительнице набор чаев, платок и продуктовый набор.

«Мы пришли не просто с подарком – мы пришли поговорить, посидеть рядом, выслушать, подарить тепло и ощущение, что она не одна. Такие встречи остаются в сердце надолго и напоминают, ради чего существует наша работа», - прокомментировали в центре.

Клавдия Ефремовна родилась 17 мая 1926 года в селе Новотроицкое Воронежской области в многодетной семье. С началом Великой Отечественной войны участвовала в подготовке обороны, укреплении правого берега Дона.

С 1943 по 1945 гг. прошла курсы, служила в органах особого назначения в звании сержанта. В 1946 г. прошла обучение в Ленинградской высшей офицерской бронетанковой школе.

В период 1947-1948 гг. Клавдия Ефремовна служила в Монголии. В 1948 г. демобилизовалась. После возвращения к мирной жизни работала в Улан-Удэ инспектором Городского отдела народного образования, директором детского дома, учителем начальных классов школ № 8 и № 1.

Награждена медалью «За победу над Японией», медалью «За победу над Германией», медалью Жукова. За особые заслуги перед республикой ей присвоено звание «Почетный гражданин Республики Бурятия».