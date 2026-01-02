Общество 02.01.2026 в 13:08

В Бурятии поздравили с новым годом 99-летнего ветерана

Набокина Клавдия Ефремовна живет одна
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии поздравили с новым годом 99-летнего ветерана
Фото: Центр социальной помощи «Аэлита»

В Бурятии активисты Центра социальной помощи «Аэлита» поздравили с новым годом 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Набокина Клавдия Ефремовна живет одна. Гости вручили долгожительнице набор чаев, платок и продуктовый набор.

«Мы пришли не просто с подарком – мы пришли поговорить, посидеть рядом, выслушать, подарить тепло и ощущение, что она не одна. Такие встречи остаются в сердце надолго и напоминают, ради чего существует наша работа», - прокомментировали в центре.

Клавдия Ефремовна родилась 17 мая 1926 года в селе Новотроицкое Воронежской области в многодетной семье. С началом Великой Отечественной войны участвовала в подготовке обороны, укреплении правого берега Дона.

С 1943 по 1945 гг. прошла курсы, служила в органах особого назначения в звании сержанта. В 1946 г. прошла обучение в Ленинградской высшей офицерской бронетанковой школе.

В период 1947-1948 гг. Клавдия Ефремовна служила в Монголии. В 1948 г. демобилизовалась. После возвращения к мирной жизни работала в Улан-Удэ инспектором Городского отдела народного образования, директором детского дома, учителем начальных классов школ № 8 и № 1.

Награждена медалью «За победу над Японией», медалью «За победу над Германией», медалью Жукова. За особые заслуги перед республикой ей присвоено звание «Почетный гражданин Республики Бурятия».

Теги
поздравление долгожитель ветеран

Все новости

В Бурятии поздравили с новым годом 99-летнего ветерана
02.01.2026 в 13:08
Жителя Бурятии пять раз судили за пьяную езду
02.01.2026 в 11:35
Житель Бурятии забил на мясо быка, забредшего к нему во двор
02.01.2026 в 11:17
Жители Бурятии бежали к своей мечте в 30-градусный мороз
02.01.2026 в 10:57
В Бурятии двухлетний ребенок обварился кашей
02.01.2026 в 10:36
Для буддистов из Бурятии поездки к Далай-ламе стали доступнее
02.01.2026 в 10:20
В первый день нового года на дорогах в Бурятии погибли два водителя
02.01.2026 в 10:12
Туристы из Бурятии рванули в Таиланд
02.01.2026 в 09:41
В Бурятии ребенок и женщина травмировали глаза из-за пиротехники
02.01.2026 в 09:33
Гороскоп для жителей Бурятии на 2 января 2026 года
01.01.2026 в 22:17
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

Читайте также
Жителя Бурятии пять раз судили за пьяную езду
Водитель начал нарушать ПДД с 2018 года
02.01.2026 в 11:35
Житель Бурятии забил на мясо быка, забредшего к нему во двор
Мужчина предстал перед судом
02.01.2026 в 11:17
Для буддистов из Бурятии поездки к Далай-ламе стали доступнее
С 1 января Индия отменила плату за электронные визы для россиян
02.01.2026 в 10:20
Туристы из Бурятии рванули в Таиланд
Подешевевший отдых за границей  привел к полной загрузке всех авиарейсов из Иркутска в Бангкок до 12 января
02.01.2026 в 09:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru