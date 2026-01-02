Общество 02.01.2026 в 23:54

В Бурятии рестораторы пожаловались на снижение спроса в декабре

Предновогоднее настроение было не столь радостным, как раньше
Текст: Иван Иванов
Вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства российской Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин сообщил «Коммерсанту», что этот декабрь оказался наиболее провальным месяцем в году — примерно на уровне мая и августа, которые традиционно считаются самыми низкодоходными для общепита. Первая половина декабря почти всегда характеризуется спадом, так как все сосредоточены на закрытии дел конца года, но в этом году это выражено сильнее обычного, соглашается основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук.

В Москве число чеков в ресторанах и барах сократилось на 9% год к году, в целом по России — на 5%, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД». При этом на фоне уменьшения посещаемости дорогих заведений россияне стали чаще выбирать фастфуд: там рост числа чеков по стране составил 8%, в Москве —на 6%.

В Бурятии также пожаловались на снижение среднего чека заведений и уменьшение числа посетителей новогодних корпоративов.

«На некоторые предновогодние даты столики ресторанах Улан-Удэ были полностью заполнены посетителями. Но было много дней, когда сохранились большие массивы пустых столов на в общем-то популярных программах с участием наших звёзд шоу-бизнеса. Компании явно начали экономить, также как и в целом население, а ведь наша отрасль довольно чувствительна к экономическим неурядицам и в стране и в нашем регионе», - сообщил «Номер один» один из представителей ассоциации рестораторов Бурятии.

Фото: freepik

ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

