В МВД Бурятии напомнили о штрафах за покупку алкоголя

В МВД Бурятии призвали граждан к бдительности при покупке алкоголя и напомнили о запрете продажи и покупки спиртосодержащей продукции с 4 по 8 января.

Местных жителей в полиции республики попросили помнить о высокой вероятности отравления алкоголем, приобретённым в местах несанкционированной торговли – в киосках, с рук, в интернете или в ночных магазинах.

- Среди признаков контрафактного алкоголя – отсутствие литража на дне бутылки, низкое качество печати этикеток, незаводской способ нанесения и опечатки в маркировке крышек. Также предупреждаем, что в период с 4 по 8 января запрещена розничная продажа алкогольной продукции. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, - сообщили в полиции республики.

Фото: Номер один