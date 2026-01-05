Общество 05.01.2026 в 14:31

Василия Смолина наградили медалью Жукова

Экс-глава Бичурского района Бурятии удостоился награды за отвагу, самоотверженность и личное мужество
Текст: Макар Захаров
Главой Бичурского района Василий Смолин был избран в декабре 2018 года. За время его руководства были построены ФСК «Планета спорта», новое здание Бичурской детской школы искусств, реконструированы дома культуры и детские сады, капитально отремонтированы три стадиона, подготовлена проектно-сметная документация на строительство новых школ, восстановлены внутрирайонные пассажирские перевозки. Село Бичура обрело дату рождения и отметило 300-летний юбилей.

Смолин на своем бывшем посту многое сделал для оказания помощи воинским соединениям, принимающим участие в специальной военной операции. Например, посодействовал передаче на нужды армии районного автоклуба, приобретенного в конце 2019 года по национальному проекту «Культура». Когда артисты творческой фронтовой бригады обратились с просьбой помочь в организации концертов для бойцов, администрация района их поддержала. Вопрос решили максимально оперативно.

Желание заключить контракт с военным ведомством страны Василий Владимирович высказывал неоднократно. В 2024 году он попал в одну из воинских частей Улан-Удэнского гарнизона. Далее отправился непосредственно на СВО.

Как стало известно нашему изданию в этом году, он получил медаль Жукова. Награждают ею военнослужащих, как правило, за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
СВО

