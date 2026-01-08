Общество 08.01.2026 в 09:27

Наледь захватила дорогу на севере Бурятии

Движение транспорта ограничено
Текст: Карина Перова
Фото: ГБУ «Дороги Бурятии»

На 331 км и 360 км трассы «Северобайкальск – Таксимо» временно ограничили движение транспорта из-за продолжающегося притока наледных вод, сообщили в ГБУ «Дороги Бурятии».

Для устранения последствий задействована спецтехника: автогрейдер, три самосвала, фронтальный погрузчик. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

«В связи с большим объемом наледных вод на данном участке действует временное ограничение движения, проезд возможен только для спецтехники, занятой на восстановительных работах. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно», - отметили в учреждении.

